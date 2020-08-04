عام / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
الثلاثاء 1441/12/14 هـ الموافق 2020/08/04 م واس
جدة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم , من أمطار رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات بحرة، والكامل ، والقنفذة، والليث، والعرضيات والأجزاء الساحلية .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الــ 9 مساءً .
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