الجزائر 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على قرارات اجتماع المجلس الأعلى للأمن المنعقد أمس برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مبرزة توجه الحكومة بالإسراع في إعداد بروتوكولات صحية خاصة بإعادة فتح المساجد أمام المصلين، والشواطئ والمنتجعات السياحية، والحدائق العامة.وعرجت على إعلان وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أمس، عن شروع الجزائر في إجراء اتصالات مع مختبرات صناعة لقاحات مضادة لوباء فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه سيتم إخضاع ثلاثة أرباع السكان للقاح مع احترام حرية الأشخاص الذين يرفضون ذلك.وأشارت الصحف إلى تحذير مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس، أمس، من احتمال عدم وجود حل سحري في الوقت الراهن لوباء فيروس كورونا، غير مستبعد ألا يكون هناك حل على الإطلاق للجائحة التي أصابت الملايين عبر العالم.وتطرقت إلى الأزمة السياسية في لبنان، متحدثة عن استقالة وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي أمس، بسبب ما وصفه بغياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح فيما تواجه البلاد أزمة مالية تشمل أكبر تهديد للاستقرار في لبنان.وأخبرت صحف الجزائر عن إعلان السلطات الأفغانية عن سقوط 20 قتيلاً على الاقل، منهم مدنيون وسجناء في معارك لا تزال مستمرة بين قوات الأمن ومسلحين، وذلك أثناء عملية اقتحام سجن في جلال أباد أول أمس، تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.// انتهى //12:54ت م0051