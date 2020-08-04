الرباط 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم، رصدها للوضع الوبائي بالمغرب المرتبط بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن تطور المؤشرات خلال الأيام القليلة الماضية، لا يبعث على الاطمئنان.وتطرقت إلى الظروف التي مر فيها موسم الحج لهذه العام، وتناقلت إعلان الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، عن نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع وختام المناسك، رغم الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، كما تناقلت الصحف إعلان وزارة الصحة عن عدم تسجيل إي إصابة بفيروس كورونا في المشاعر المقدسة.واخبرت صحف الرباط عن شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على أهداف تابعة لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة؛ رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل.وسلطت الضوء على تقديم وزير الخارجية اللبناني ناصيف استقالته من الحكومة، في وقت يشهد فيه لبنان تصاعد حدة التدهور الاقتصادي والمالي وانسداد الأفق أمام أي بوادر حل للأزمات القائمة.وتناولت صحف المغرب الوضع الأمني في افغانستان، مشيرة إلى حادث مقتل 20 شخصاً على الأقل أمس بينهم مدنيون وسجناء، في معارك بين قوات الأمن الأفغانية، ومسلحين شاركوا في عملية اقتحام سجن في أفغانستان تبناه تنظيم داعش الإرهابي.// انتهى //12:57ت م0052