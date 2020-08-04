لندن 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسنقلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم مناشدة عدد من الخبراء والعاملين في مجال الصحة السلطات إلى إجراء إصلاحات عاجلة على نظام تعقب حالات الإصابة بفيروس كرونا المستجد وزيادة معدل فحص الإصابة بصورة كبيرة من أجل تجنب وقوع موجة انتشار ثانية للمرض خلال فصل الشتاء.وعرجت في شأن منفصل على ورود بيانات توضح ارتفاع عدد المهاجرين البريطانيين إلى القارة الأوروبية بمعدل الثلث منذ عملية الاقتراع الأوروبي قبل نحو أربعة سنوات من الآن.وتناولت صحف لندن تحذير من أن عدد الوفيات الحقيقي جراء الإصابة بفيروس كرونا المستجد في إيران بقدر بحولي 42 ألف شخص، بزيادة ثلاثة أضعاف عن العدد الرسمي الذي أعلنته السلطات الصحية هناك.وأوردت صحف بريطانيا تحذيرات أممية من أن كوريا الشمالية ربما طورت من خلال التجارب التي أجرتها مؤخراً أجهزة لحمل رؤوس نووية صغيرة فوق صواريخ باليستية.// انتهى //13:01ت م0053