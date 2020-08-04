جدة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسوزعت جمعية البر بجدة أكثر من ١٥٠٠ ذبيحة على المحتاجين من الأسر والأيتام المسجلين في الجمعية وذلك ضمن مبادرة "تحروا الأجر في الأيام العشر" والتي تعد ضمن مشاريعها الخيرية الموسمية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سهيل بن حسن قاضي أن المبادرة يستفيد منها أكثر من "١٥٠٠" أسرة مسجلة لدى الجمعية داخل مدينة جدة وضواحيها .وأكد سعي الجمعية لكفالة الأسر الفقيرة وتلبية متطلباتها لينعموا بحياة كريمة تغنيهم عن السؤال، منوهاً بأن جمعية البر تحرص على موسم عشر من ذي الحجة الذي يُعد من المواسم المباركة التي أوصى بها الدين الإسلامي الحنيف في إطعام المحتاجين والفقراء.// انتهى //13:23ت م0056