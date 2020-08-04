رام الله 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و738 حالة تعاف.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 48 في المئة، بعد أن كانت يوم أمس 44.9 في المئة، مشيرة إلى أن الإصابات في داخل مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث جرى اليوم إضافة 375 إصابة جديدة، وهي حصيلة الإصابات لـ4 أيام الماضية.// انتهى //13:24ت م0057