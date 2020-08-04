مكة المكرمة ١4 ذو الحجة ١٤٤١هٰـ الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٠م واسقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد بالتعاون مع إدارة التشغيل والصيانة بعمل محتوى لمنسوبي الرئاسة مناسباً ومثريا لعرضه على الشاشات الإلكترونية وذلك من منطلق حرص الرئاسة على تثقيف منسوبيها بمحتوى يتحدث عن كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والوقاية منه .وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام الشيخ ماجد بن محمد المسعودي أن وحدة المحتوى والمعلومات تعمل على صياغة محتوى جديد يواكب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.وأفاد المسعودي أنه تم تفعيل التعليمات والإرشادات عبر الشاشات الإلكترونية في مبنى الرئاسة، لتنبيه الموظفين على أهمية العمل وفق التوجيهات والتعليمات والإفصاح عن الأعراض والالتزام بالتباعد وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات وذلك لضمان العمل في بيئة آمنة, كما تضمنت التوجيهات تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وفق ما أعلنته وزارة الصحة والتعليمات الواردة من وزارة المواردالبشرية.// انتهى //13:52ت م0064