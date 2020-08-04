الأحساء 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واساختتمت جمعية البر في محافظة الأحساء أمس، برنامجها لمشروع الأضاحي بتذكية 4175 أضحية، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع مسلخ أمانة المحافظة.وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد البوسيف، أن المشروع شمل الأسر المستفيدة من الجمعية، منوهاً بالعمل الدؤوب الذي بدأ قبل شهرين، تخلله اجتماعات افتراضية، حددت أعداد العاملين، وأسعار الأضاحي، واستحداث غرفة عمليات لإدارة المشروع، وعمل حملة إعلامية في مختلف وسائل التواصل، والالتزام بالإجراءات (والبروتوكولات) الصحية، ودفع قيمة الأضحية عن طريق متجر البر الإلكتروني أو الحسابات البنكية الخاصة بالمشروع.وأفاد البوسيف، أنّ عدد الأضاحي التي جرى تذكيتها لهذا العام بلغ نحو 4175 أضحية، تمّ توزيعها على 5649 أسرة من المُسجّلين في الجمعيّة، والأسر المستفيدة من المشاريع الموسمية، والأسر التي تأثّر دخلها بسبب جائحة كورونا، كما شمل المشروع عددًا من الأسر غير السعودية، حيث استُخدِمت في المشروع 43 آلية وسيّارة وبرّادة لنقل الأضاحي من المسلخ إلى منازل المستفيدين؛ بالتّعاون مع مورّدي الماشية وعددٍ من المؤسسات والشركات، كما أتاحت الجمعية للمستفيدين من مراكزها في مواقع متعددة الحصول على نصيبهم من لحوم الأضاحي عن طريق زيارة المركز وذلك على مدار يومين متتاليين.وبين أن عدد المشاركين في إنجاح المشروع بلغ 107 موظفين وموظفات يعملون في 11 مركزًا تابعًا للجمعية، و 125 متطوعًا ومتطوعة تمّ تدريبهم في وقتٍ سابق على الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة العاملين في المشروع أثناء استقبال المُضحّين وخلال توزيع الأضاحي على المستفيدين، وقد بلغت عدد ساعات عملهم التطوّعية 3585 ساعة.// انتهى //15:03ت م0071