الدوادمي 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واساستقبلت المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ المصرح لها بالذبح بمحافظة الدوادمي خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2558 أضحية من مختلف أنواع الماشية.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة الدوادمي نواف الدلبحي أن مسالخ البلدية ونقاط الذبح والمطابخ المصرح لها استقبلت 2558 رأسا من الأضاحي تحت إشراف مباشر من الأطباء البيطريين والمراقبين الصحيين للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض وضمان آلية الذبح وفق الشريعة الإسلامية في بيئة نظيفة وآمنة، مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح للمحافظةعلى عملية الإصحاح البيئي والبعد عن الذبح العشوائي .وأشار إلى أن البلدية أكدت في وقت سابق جاهزية المسالخ والمطابخ المصرح لها بعملية الذبح لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف عدد العاملين لديها من أطباء بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال نظافة، لمواجهة الزحام المتوقع خلال أيام عيد الأضحى والتسهيل على المضحين، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم وتنظيم عملية الدخول والانتظار.// انتهى //15:05ت م0073