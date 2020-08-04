صعدة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس بتوزيع مواد إيوائية شملت 40 خيمة و80 بطانية و40 حقيبة إيواء في عزلة الأزهور بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 705 أفراد.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق .//انتهى//15:06ت م0074