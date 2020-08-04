الخليل 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، هدم 4 مساكن من صفيح، في قرية شعب البطم شرق يطا جنوب الخليل.وأوضح منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن قوات الاحتلال أخطرت المواطنين عثمان محمد الجبارين، وخالد خليل الجبارين، والشقيقين محمد ويوسف احمد صالح الجبارين بهدم 4 مساكن من صفيح، في قرية شعب البطم شرق يطا.وأضاف، أن المساكن تأوي ما يقارب 20 فردا سيصبحون في العراء إذا نفذت قوات الاحتلال عملية هدمها، مشيرا إلى أن الهدف من الهدم توسيع ما تسمى مستوطنة "أفيجال" المحاذية للقرية والمقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.// انتهى //15:22ت م0077