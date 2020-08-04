الحديدة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين، وذلك بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 23 يوليو إلى 29 يوليو 2020م، في قسم مكافحة وعلاج الأمراض الوبائية 484 شخصاً، وقسم الرعاية التكاملية 1,728 مستفيداً، وقسم التغذية العلاجية 40 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 243 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 1,000 فرد، وعيادة الجراحة والتضميد 324 فرداً، وقسم الإحالة الطبية شخص واحد، وقسم الرعاية الصحية 839 شخصاً، وقسم التحصين 80 فردا.كما أجري الفحص المخبري لـ 868 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 2,840 مريضاً، وراجع قسم تخطيط القلب 4 أشخاص، وقسم نقل الدم 6 أشخاص، وقسم التوليد 9 نساء، وفي قسم التنويم شخص واحد.//انتهى//15:26ت م0080