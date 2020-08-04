جيزان 14 ذوالحجة 1441هـ الموافق 04 أغسطس 2020م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، خالص تعازيهما ومواساتهما إلى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي في وفاة شقيقته- رحمها الله -اثر معاناتها مع المرض.وسأل سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها وكافة افراد أسرتها الصبر والسلوان .فيما أعرب الخليوي وأسرة الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، على تعازيهما ومواساتهما لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموهما وأن لا يريهما أَي مكروه.// انتهى//16:16ت م0084