بيروت 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.30%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 605.20 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 82 ألفاً و160 سهماً، بقيمة 1 مليون و159 ألفاً و843 دولارا، نفّذت من خلال 36 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و283 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و202 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:20ت م0086