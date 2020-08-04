أبها 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من ٦١٨ كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة، ضمن الجهود الرقابية على أسواق المنطقة خلال أيام عيد الأضحى.وأوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، أن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، مؤكداً أنه تم تسجيل ما يقارب ٢٧٢ مخالفةً على منشآت تجارية، وذلك بعد أكثر من ١٧٦٢ جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال أيام عيد الأضحى، مشيراً إلى أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات النظامية المعمول بها، وغيرها.// انتهى //17:31ت م0094