الدمام 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأغلقت بلدية محافظة القطيف معملاً لمخالفته الاشتراطات الصحية والنظامية في بلدة دارين، حيث يعمل على إذابة الدجاج المجمد وبيعه كمبرد، وتم تطبيق لائحة الإجراءات البلدية بإغلاق ومصادرة ما تم ضبطه من مواد غذائية فاسدة تؤثر على صحة المستهلك.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الفرق الرقابية في البلدية بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وقفت على الموقع وكشفت عن مخالفته للاشتراطات الصحية، كونه يعمل على إذابة الدجاج المجمد وبيعه كمبرد، مفيداً بأنه تم إتلاف ٣٠٠٠ كيلو جرام من الدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي، مؤكداً بأنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقه.وأشار رئيس البلدية إلى أن عملية تسييح الدجاج المُجمد تتسبب في تكاثر الميكروبات وذلك يؤدي إلى تلوث الطعام وحدوث تسمم غذائي، كما أن ذلك يُعد من الغش التجاري.وأكد المهندس الحسيني سعي البلدية إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت بها، داعياً الجميع إلى التعاون والتواصل مع البلدية في حال وجود أي ملاحظة حول منتج يخضع للرقابة البلدية عبر وسائل التواصل الرسمية المخصصة أو من خلال مركز (940).// انتهى //17:37ت م0098