الدمام 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسطرحت أمانة المنطقة الشرقية عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص" مجموعة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين والراغبين بالاستثمار في عدة مجالات وأنشطة، ومنها مجال المدن السكنية للعمالة.ودعت الأمانة المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنافسة عبر طرحها 8 فرص للراغبين في الاستثمار في مجال تسكين العمالة من خلال حزمة من الفرص الاستثمارية والمواقع.ويمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص" والتطبيق الذكي "فرص".// انتهى //17:38ت م0100