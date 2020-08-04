القاهرة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بصورة شبه جماعية في ختام تعاملات اليوم، وزاد رأس المال السوقي 4.2 مليار جنيه، مدعومًا بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام نحو 589.7 مليار جنيه.وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى اكس 30 " بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 10.620 نقطة، كما ارتفع المؤشر "إيجى اكس 100" بنحو 1.96 %، ليغلق عند مستوى 2.398.54 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجي اكس 70 " بنسبة 1.94 %، ليغلق عند مستوى 1.565.39 نقطة.// انتهى //18:02ت م0103