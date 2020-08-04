الدمام 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأتاحت اللجنة المنظمة لمهرجان "أفلام السعودية" الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران "إثراء" خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر المقبل، فرصة إضافية للمشاركة في دورته السادسة الاستثنائية عبر الإنترنت من خلال إعادة فتح باب تسجيل المشاركات لمسابقات المهرجان، وذلك تقديرا للأعمال السينمائية المنجزة مؤخراً واستجابة لصناع الأفلام السعوديين.وسيقدم المهرجان الذي يهدف إلى دعم المواهب الوطنية المتخصصة في المجال، وتشجيع صناعة الأفلام السعودية، وتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة، برامجه للجمهور من خلال البث المباشر عبر الإنترنت التي تتضمن عروض الأفلام، واللقاءات مع صناع الأفلام، وندوات وورش متخصصة، وذلك ضمن أجواء تفاعلية تجمع صنّاع الأفلام والمهتمين بالمجال، وفي إطار رقمي يسمح للجمهور بالمتابعة والتصويت على مجموعة من جوائز المهرجان.وأوضح مدير المهرجان أحمد الملا، أن اللجنة المنظمة للمهرجان في هذه الدورة تحاول الاستفادة من مختلف الإمكانيات التي تتيحها التقنية الحديثة، بأقصى حد، ومنها البث طوال 24 ساعة طيلة أيام المهرجان الستة، كما سيتم تنفيذ جميع البرامج المعتادة، إضافة إلى ابتكار برامج أخرى، مشيراً إلى أن هذه الدورة تمزج بين الواقعي والتكنولوجيا الحديثة.وبين الملا أن المهرجان يتضمن أربع مسابقات رئيسية، هي "مسابقة الأفلام الروائية، ومسابقة الأفلام الوثائقية، ومسابقة أفلام الطلبة، ومسابقة السيناريو غير المنفذ"، وستتولى مهمة اختيار الفائزين في كل مسابقة لجنة تحكيم مستقلة، ستقوم بمنح جائزتين، فيما سيمنح تصويت الجمهور جائزة في كل مسابقة من المسابقات الأربع، ويمكن الاطلاع على الشروط وتفاصيل الجوائز على موقع المهرجان https://www.saudifilmfestival.org/.وأفاد مدير المهرجان أن اللجنة المنظمة للمهرجان ستعلن في الفترة القريبة المقبلة عن قائمة الأفلام والسيناريوهات المقبولة، إضافة إلى تفاصيل المسابقات والورش والبرامج الموازية.ويسعى مهرجان "أفلام السعودية" منذ دورته الأولى عام 2008م إلى توفير منصة للاحتفاء بالأفلام السعودية وصنّاعها، وعرضها لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، في أجواء سينمائية محفزة.// انتهى //18:08ت م0106