السيح 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمدينة السيح في محافظة الخرج توزيع لحوم الأضاحي على أكثر من ( 8000 ) مستفيد ومستفيدة من المستحقين من الفقراء والمحتاجين من الأسر المسجلة ضمن قوائم الجمعية وفروعها .‏وأعدت الجمعية جدولاً زمنياً لتنفيذ برنامج توزيع لحوم الأضاحي في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدمات الجمعية ، وحرصت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، حفاظاً على سلامة العاملين في المشروع أثناء استقبال المُضحّين وخلال توزيع الأضاحي على المستفيدين.// انتهى //18:22ت م0108