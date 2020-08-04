اجتماعي / أكثر من 8 آلاف مستفيد من لحوم الأضاحي بجمعية البر بالسيح
الثلاثاء 1441/12/14 هـ الموافق 2020/08/04 م واس
السيح 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واس
أنهت جمعية البر الخيرية بمدينة السيح في محافظة الخرج توزيع لحوم الأضاحي على أكثر من ( 8000 ) مستفيد ومستفيدة من المستحقين من الفقراء والمحتاجين من الأسر المسجلة ضمن قوائم الجمعية وفروعها .
وأعدت الجمعية جدولاً زمنياً لتنفيذ برنامج توزيع لحوم الأضاحي في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدمات الجمعية ، وحرصت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، حفاظاً على سلامة العاملين في المشروع أثناء استقبال المُضحّين وخلال توزيع الأضاحي على المستفيدين.
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18:22ت م
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