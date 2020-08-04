القدس المحتلة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن محافظ القدس عدنان غيث، ومدير المخابرات بالقدس جهاد الفقيه، ونائب أمين سر "فتح" بالعيزرية سامي أبو غالية.ونقلت مصادر فلسطينية عن المحامي المقدسي مدحت ذيبة قوله: إن الاحتلال أفرج عن غيث من سجن عسقلان بعد اعتقال دام 16 يوما، بشرط عدم التواصل مع الفقيه وأبو غالية، لافتا النظر إلى أن غيث خضع للتحقيق في ظروف قاسية، ولساعات طويلة متواصلة، وتم تمديد اعتقاله 3 مرات.كما أفرجت سلطات الاحتلال عن نائب أمين سر فتح بمنطقة العيزرية سامي أبو غالية بشروط وهي: كفالة شخصية، وكفالة طرف ثالث، وعدم التواصل مع المحافظ غيث ومدير المخابرات جهاد الفقيه.// انتهى //18:23ت م0109