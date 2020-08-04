صامطة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسقام محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعله اليوم بجولة تفقدية شملت أحياء المحافظة وشوارعها وميادينها والقرى التابعة لها وبعض الأودية التي تمر بالقرى التابعة للمحافظة بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة والمراكز التابعة لها، يرافقه مدير الخدمات بالبلدية.ووجه المحافظ -في الجولة التي رافقه خلالها رئيس البلدية المكلف يحيى جابر مشهور- الجهات المعنية بتكثيف الأعمال المبذولة حفاظاً على الأرواح والممتلكات والاستمرار في إزالة العوائق التي حدثت عقب أمطار الخير والبركة، مقدماً شكره لجميع الجهات المشاركة على جهودهم .بدورها تواصل بلدية محافظة صامطة أعمالها الميدانية على مدار 24 ساعة بتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول وإزالة الآثار التي خلفتها مياه وتجمعات الأمطار في أحياء وطرقات المحافظة وتسهيل حركة المرور من خلال سحب كميات كبيرة من المياه المتجمعة في الشوارع والطرقات.// انتهى //19:04ت م0112