جدة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواطنين أبرياء في مخيم للنازحين في قرية نيغيتشاوا شمال الكاميرون الذي خلف عدداً من القتلى والجرحى.وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تعازيه الخالصة لأسر الضحايا ولحكومة الكاميرون، راجياً الشفاء العاجل للجرحى.وتؤكد منظمة التعاون الإسلامي مجدداً دعمها للكاميرون -حكومةً وشعباً- في جهودها لمكافحة الإرهاب.// انتهى //19:15ت م0115