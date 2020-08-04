بيروت 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسسمع منذ قليل دوي إنفجار ضخم بالعاصمة اللبنانية بيروت أفادت المعلومات الأولية أنه ناجم عن انفجار في العنبر رقم ١٢ في مرفأ بيروت أدى الى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله.وقد وصلت أضرار الانفجار إلى بعد 3 كيلومترات والقوى الأمنية طوّقت المكان وعناصر الدفاع المدني هرعوا الى المرفأ.وأدى الانفجار إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات في أرجاء العاصمة جراء الانفجار الذي وقع ومناشدات لفرق الاسعاف للتوجه الى المكان.وأشارت المعلومات إلى وجود أشخاص تحت أنقاض الأبنية التي تهدّمت.ونشر رواد مواقع التواصل صور وفيديوهات للانفجار، تظهر انفجاراً هائلاً وسحب كبيرة من الدخان ارتفعت إلى السماء.// انتهى //19:17ت م0117