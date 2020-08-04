الجزائر 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم تسجيل 532 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 32504 حالات خلال ال 24 ساعة الماضية.وكشف جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1248 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 474 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 22375 حالة.// انتهى //19:18ت م0118