إسلام آباد 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسبحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الأفغاني أشرف غني في اتصال هاتفي -بادر به الأخير- اليوم عملية السلام الأفغانية.وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء في إسلام آباد أن الجانبين تبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واستعرضا الجهود الجارية لاستعادة السلام في أفغانستان.وأعرب عمران خان عن أمله بتنفيذ اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان بشكل كامل لبدء الحوار والمفاوضات بين الأطراف الأفغانية.وشدد عمران خان على أهمية العمل المشترك لتعزيز المزيد من العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أن باكستان تتطلع إلى عقد الجلسة المقبلة لخطة العمل الباكستانية الأفغانية للسلام والتضامن.// انتهى //19:19ت م0119