طرابلس 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم إعادة 330 مهاجرا إلى ليبيا بعد اعتراضهم في البحر المتوسط خلال المدة من 27 يوليو الماضي إلى 3 أغسطس.وأشارت المنظمة في بيان إلى أنها أعادت 9225 مهاجرا إلى ليبيا في العام 2019، مع فقدان 992 آخرين، ووفاة 270 مهاجرا في البحر المتوسط.وفي العام الجاري (2020) أُعيد 6848 مهاجرا، منهم 6 آلاف و10 رجال، و279 امرأة، فيما توفي 115 مهاجرا، وفُقد الاتصال بـ 180 آخرين، وفق البيان.من ناحية أخرى أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق اليوم انتشال خمس جثث لمهاجرين غير شرعيين في منطقة تاجوراء.وأوضحت الوزارة في بيان أن وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري تاجوراء التابعة لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل انتشلت الجثث الخمس، وسُلّموا لمركز شرطة تاجوراء بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ.// انتهى //19:47ت م0122