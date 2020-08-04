جدة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسأنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الكشف الظاهري على 685350 رأساً من الماشية وسحب العينات اللازمة وفحصها مخبرياً للتأكد من سلامتها والتدقيق على كل ما ورد من منافذ منطقة مكة المكرمة من مواشي حية خلال موسم حج هذا العام .وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن جهود فرع الوزارة خلال موسم الحج كانت وفق خطة تشغيلية تم الإعداد لها في ظروف جائحة كورونا، وتهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية من خلال الحد من تسرب الأمراض الوبائية والآفات الزراعية عبر الحدود .وأكد المهندس الغامدي أن خطة الفرع شملت الكشف على جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة، والمنع أو الحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية داخل المجازر وأسواق الأنعام في العاصمة المقدسة، مشيراً إلى أن عملية الكشف تمت على 651295 رأسا من الأغنام ، منها 34600 رأس خاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي .وأضاف أنه فُسح 9975 رأسا من الأبقار، و24080 رأسا من الأبل من ميناء جدة الإسلامي بأسرع وقت وبدقة عالية تكللت ولله الحمد بالنجاح، سعياً لتوفر الأضاحي وتعدد السلالات الذي بدوره يؤدي إلى توازن أسعار السوق.وأشار المدير العام للفرع إلى فسح أكثر من 108 آلاف طن من الخضروات والفواكه الطازجة من المحاجر التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الآفات.كما عملت فرق مكافحة نواقل الأمراض بمكافحة نواقل مرض حمى الضنك خارج النطاق العمراني في المشاعر المقدسة وعرفة ومزدلفة، حيث كُلّف فريق عمل من الرش الأرضي، وفريق عمل للاستكشاف والتقييم الحشري قبل الرش وبعده على المواقع مثل: حظائر المواشي، والسدود، ومجاري محطات معالجة المياه، والمزارع، والمستنقعات المستهدفة.// انتهى //19:55ت م0125