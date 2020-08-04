واشنطن 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسأعلن سلاح الجو الأمريكي، نجاح اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "مينوتمان 3"، مجهز بثلاثة رؤوس حربية، أطلقه الجيش من على متن مركز قيادة محمول جوًا.وقال بيان صادر عن سلاح الجو اليوم، إن الصاروخ أطلق من قاعدة فاندنبيرغ الجوية بكاليفورنيا، واجتاز نحو 6760 كيلومتراً فوق المحيط الهادئ قبل أن يسقط في البحر بالقرب من جزيرة كواجالين في جزر مارشال.وأضاف البيان: أن الصاروخ غير المسلح، زُود بثلاثة من "مركبات إعادة الدخول"، وهي ثلاثة رؤوس حربية صغيرة يحتوي كل منها على رأس نووي في الصاروخ البالستي العابر للقارات، وهي معدة للدخول مجدداً في الغلاف الجوي.وبحسب ما جاء في البيان، أشار رئيس التجارب بسلاح الجو الأمريكي الكولونيل عمر كولبرت، إلى أن الاختبار المستمر يعد ضرورياً لصاروخ مينوتمان الذي يبلغ عمره 50 سنة، وذلك لضمان موثوقيته حتى ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، عند نشر برنامج الردع الإستراتيجي الأرضي الذي سيخلف مينوتمان.وأوضح البيان أن صاروخ مينوتمان الثالث، هو الصاروخ أرض-جو الوحيد في الترسانة النووية الأمريكية منذ عام 2005، وهو موجود في صوامع إطلاق في ثلاث قواعد عسكرية أمريكية في وايومنغ ونورث داكوتا ومونتانا.وأكد أن الاختبار كان مخططاً له منذ شهور، ولا يمثل "استجابة أو رد فعل على الأحداث في العالم أو التوترات في المنطقة".// انتهى //21:43ت م0142