الباحة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب الكثيف الذي غطى عدد من الطرقات والمنتزهات والموا قع بقطاع السراه شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والعقيق والمخواه وقلوه والحجرة وغامد الزناد المراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والأمير حسام ، وبني ظبيان , والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع ، والثروه الوطني ، والخلب ، والفراشة, سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:51ت م0143