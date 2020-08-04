نيامي 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسأكد رئيس النيجر محمد إيسوفو، عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، وإفساح المجال للرئيس الجديد الذي سوف ينتخبه النيجريون ديمقراطياً.وقال الرئيس إيسوفو، في خطاب بمناسبة الاحتفال بمرور ستين عاماً على استقلال النيجر "في العام المقبل ، وفي نفس التاريخ سيقدم لكم الرئيس الذي ستنتخبونه في 27 ديسمبر أو 20 فبراير، حسب الحالة، سيقدم تهانيه لكم بمناسبة الذكرى ال 61 لاستقلال دولتنا ".وكان رئيس النيجر محمدو إسوفو قد أعلن خلال العام الماضي عدم رغبته في الترشح لفترة رئاسة ثالثة، حيث اُنتخِب فى 2011 بعد حصوله على نحو 58% من أصوات الناخبين، وفى أبريل 2016 نُصِّبَ إسوفو لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية.فيما اختار حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية الحاكم وزير الداخلية محمد بازوم لتمثيله في الانتخابات الرئاسية 2020.// انتهى //21:55ت م0144