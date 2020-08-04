سياسي / وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإندونيسي عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك
الثلاثاء 1441/12/14 هـ الموافق 2020/08/04 م واس
واشنطن 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واس
أجرى وزير الدفاع الأمريكي الدكتور مارك إسبر اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبانتو، لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري الأمريكي والإندونيسي.
وناقش الجانبان خلال الاتصال، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من ضمنها ملف الأمن البحري، والاستحواذات الدفاعية، والمناورات العسكرية.
وأعربا عن قلقهما بشأن الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة وإندونيسيا.
فيما أعرب وزير الدفاع الإندونيسي من جانبه، عن شكره للولايات المتحدة، على توفير أجهزة التهوية و 12.3 مليون دولار من تمويل الإغاثة إلى إندونيسيا.
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