واشنطن 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسأجرى وزير الدفاع الأمريكي الدكتور مارك إسبر اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبانتو، لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري الأمريكي والإندونيسي.وناقش الجانبان خلال الاتصال، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من ضمنها ملف الأمن البحري، والاستحواذات الدفاعية، والمناورات العسكرية.وأعربا عن قلقهما بشأن الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة وإندونيسيا.فيما أعرب وزير الدفاع الإندونيسي من جانبه، عن شكره للولايات المتحدة، على توفير أجهزة التهوية و 12.3 مليون دولار من تمويل الإغاثة إلى إندونيسيا.// انتهى //21:55ت م0147