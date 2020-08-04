الأمم المتحدة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة الهجمات "الشنيعة" التي استهدفت المدنيين في مقاطعة لاك في تشاد ومنطقة أقصى شمالي الكاميرون، في الفترة بين 31 يوليو و 2 أغسطس على التوالي.ودعا غوتيريش في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي احتراماً كاملاً، وحماية جميع المدنيين في الكاميرون وتشاد.وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة تظل ثابتة في دعمها دول حوض بحيرة تشاد في جهودها للتغلب على آفة الإرهاب، ومعالجة التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.وفي ذات السياق، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن إدانتها الهجوم الذي أدّى إلى مقتل 18 شخصاً على الأقل، مفيدةً أنها نشرت بعثة طوارئ لتقييم الوضع وتقييم احتياجات الحماية والاحتياجات الصحية للمتضررين.// انتهى //21:55ت م0148