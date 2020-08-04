واشنطن 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسأفاد مركز الأعاصير الوطني الأمريكي أن الإعصار (ايساياس) ضرب ولاية كارولاينا الشمالية أمس بقوة عاصفة من الدرجة الأولى، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 85 ميلاً في الساعة (140 كيلومتراً).وبحسب المركز، ضرب الإعصار الجزء الجنوبي من الولاية قرب منطقة "أوشن آيل بيتش" عند الساعة (03,10 ت غ).وحذّر المركز من أمطار غزيرة يحملها الإعصار، إضافة إلى رياح قوية تشكّل تهديداً للسكان والممتلكات.وكان حاكم ولاية كاورلاينا الشمالية روي كوبر، قد دعا مطلع الأسبوع لضرورة الحذر في أثناء القيادة على الطرقات التي تغمرها المياه، مؤكداً أهمية حمل أدوات الطوارئ وأقنعة الوجه ومعقمات الأيدي والتزام التباعد الجسدي.// انتهى //21:55ت م0149