واشنطن 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن بالغ قلقها إزاء الخسائر المحتملة في الأرواح الناجمة عن الانفجار المزدوج الذين ضرب المرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى دمار هائل في مناطق عدة.وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح خلال لقاء تلفزيوني اليوم، أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تقارير انفجار بيروت، مقدماً تعازيه لجميع المتضررين، مؤكداً استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدات الممكنة.وقال: "لا نملك أية معلومات حول سبب الانفجار، ولكننا نعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية اللبنانية لتحديد ما إذا كان أي مواطن أمريكي قد أصيب جراء الانفجار ".ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين الموجودين في المناطق المتضررة، لمراقبة الأخبار المحلية واتباع تعليمات الطوارئ المقدمة من السلطات المحلية، ومتابعة تطبيقات وزارة الخارجية الأمريكية، للحصول على آخر التحديثات، والحرص على تجنّب المناطق المتضرّرة.// انتهى //22:02ت م0151