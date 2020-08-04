الرياض 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واسحقق فريق الفتح 3 نقاط مهمة في سعيه للبقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه على الفيحاء بهدفين دون مقابل اليوم في افتتاح مباريات الجولة 23 " جولة عيدنا عيدين " من المسابقة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.وافتتح مروان سعدان النتيجة للفتح عند الدقيقة 16 من ركلة جزاء ، وأضاف سفيان بن دبكة الهدف الثاني عند الدقيقة 75 ، ليرفع الفريق رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 27 نقطة في المركز الحادي عشر.وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة حول أبها تأخره من الاتحاد بهدف إلى فوز 2-1 .وتقدم رومارينيو للاتحاد عند الدقيقة 20 ، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة ، ومع بداية الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 49 تمكن مهدي تهرات من معادلة النتيجة ، وفِي الدقيقة 85 سجل عمار النجار الهدف الثاني لأبها من ركلة جزاء مانحاً فريقه نقاط المباراة الثلاث ليصبح رصيد أبها 33 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر .// انتهى //22:21ت م0155