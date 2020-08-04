عمّان 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسأرجأت الحكومة الأردنية تسيير الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى الوجهات والدول الخضراء إلى إشعار آخر.وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة اليوم، إن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الوطنية للأوبئة الأردنية، في ظل عدم استقرار الحالة الوبائية عالمياً، والتسارع الحاد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.إلى ذلك، قال وزير النقل الأردني الدكتور خالد سيف إن تأجيل فتح المطار جاء بناءً على توصية لجنة الأوبئة بتأجيله لتراجع الوضع الوبائي عالمياً، ولأن المباحثات حول ذلك ما تزال جارية مع 22 دولة خضراء لفتحه معها.وكانت السلطات الأردنية أعلنت نهاية يوليو الماضي عن سماحها لشركات الطيران العالمية باستئناف رحلاتها وعودة فتح المطارات الأردنية في الخامس من الشهر الحالي.// انتهى //23:26ت م0175