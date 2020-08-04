طرابلس 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسوقعت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لو فرابر دوهيلين، اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو، تلتزم فرنسا بموجبها بمليون يورو لدعم مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الهادفة إلى العودة الآمنة للنازحين في طرابلس الكبرى.وستنفذ هذه المبادرة وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية لإزالة الألغام والمتفجرات ومخلفات الحرب والعبوات الناسفة في المناطق المتضررة بجنوب طرابلس.// انتهى //23:39ت م0177