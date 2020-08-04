سياسي / الحكومة الأردنية تؤكد وقوفها مع لبنان في أعقاب الانفجار الذي شهدته بيروت
الثلاثاء 1441/12/14 هـ الموافق 2020/08/04 م واس
عمّان 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واس
أعربت الحكومة الأردنية، عن وقوفها مع لبنان في أعقاب الانفجار الذي شهدته العاصمة بيروت اليوم.
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني شربل وهبة، استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة يحتاجها لبنان في التعامل مع تداعيات الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت.
ونقل الوزير الأردني تعازي بلاده ومواساتها بضحايا الانفجار الأليم، معرباً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
// انتهى //
23:39ت م
0178