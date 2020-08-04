عمّان 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسأعربت الحكومة الأردنية، عن وقوفها مع لبنان في أعقاب الانفجار الذي شهدته العاصمة بيروت اليوم.وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني شربل وهبة، استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة يحتاجها لبنان في التعامل مع تداعيات الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت.ونقل الوزير الأردني تعازي بلاده ومواساتها بضحايا الانفجار الأليم، معرباً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //23:39ت م0178