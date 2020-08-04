سياسي / مجلس الوزراء الفلسطيني يدين قيام أعضاء بالكونغرس الأمريكي بالتحريض الممنهج ضد الرئيس محمود عباس
الثلاثاء 1441/12/14 هـ الموافق 2020/08/04 م واس
رام الله 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واس
أدان مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم قيام بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بالتحريض الممنهج ضد سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عاداً ذلك خرقاً للأعراف الدولية.
كما أدان المجلس في ختام جلسته التي عقدها في مقره برام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد أشتية، خطط البناء الإسرائيلية في منطقة E1 في الخليل، وقيام سلطات الاحتلال بسحب صلاحيات الإشراف على الحرم الإبراهيمي في الخليل والتنظيم الهيكلي من بلدية الخليل.
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23:39ت م
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