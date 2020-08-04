رام الله 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسأدان مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم قيام بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بالتحريض الممنهج ضد سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عاداً ذلك خرقاً للأعراف الدولية.كما أدان المجلس في ختام جلسته التي عقدها في مقره برام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد أشتية، خطط البناء الإسرائيلية في منطقة E1 في الخليل، وقيام سلطات الاحتلال بسحب صلاحيات الإشراف على الحرم الإبراهيمي في الخليل والتنظيم الهيكلي من بلدية الخليل.// انتهى //23:39ت م0180