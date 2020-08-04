رام الله 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسكشفت تقرير صادر عن الأمم المتحدة قيام المحتل الإسرائيلي، بهدم أو مصادرة 30 مبنى، في المنطقة المسماة (ج) بالضفة الغربية وفي القدس الشرقية خلال أسبوعين.وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في تقرير يغطي الفترة ما بين الرابع عشر والسابع والعشرين من يوليو الماضي،"تم هدم أو مصادرة 30 مبنًى يملكه فلسطينيون في المنطقة (ج) والقدس الشرقية بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ".وأضاف أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 25 شخصاً وإلحاق الأضرار بنحو 140 آخرين.ولفت التقرير الانتباه إلى أن أحد المباني التي هُدمت(في 21 يوليو) على مشارف مدينة الخليل، كان من المقرر استخدامه كمركز لإجراء فحوصات الإصابة بفيروس كورونا، وفقاً لبلدية الخليل.وأعربت المنظمات الإنسانية ومؤسسات حقوق الإنسان، بحسب التقرير، "عن قلقها مراراً وتكراراً حيال هذا الإجراء الذي يحول بين الأشخاص المتضررين منه وبين الإدلاء بأقوالهم أمام الهيئات القضائية المختصة إلى حد كبير ".// انتهى //23:40ت م0183