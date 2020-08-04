القاهرة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسنعى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ضحايا الانفجار الذي شهدته العاصمة بيروت اليوم، داعياً للبنان بالاستقرار والأمان.وقال على حساباته الرسمية بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، "قلوبنا مع لبنان، هذا البلد العزيز على كل عربي، خالص التعازي وصادق المواساة لإخواننا في لبنان، وندعو الله أن يشفي المصابين"، داعياً الله عز وجل أن يرزق أهله وولاة أمره البصيرة ويوفقهم للخروج من أزماته والعبور به إلى بر الأمان.// انتهى //23:43ت م0185