القاهرة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسأعرب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، عن تضامن البرلمان العربي مع الشعب اللبناني والوقوف معه فى هذه اللحظات الصعبة التى يمر بها جراء حادث انفجار مرفأ بيروت.وتقدم الدكتور مشعل السُّلمي فى بيان اليوم، باسم البرلمان العربي بالتعازي للشعب اللبناني ولأسر الضحايا في حادث انفجار مرفأ بيروت، سائلاً الله عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.// انتهى //23:44ت م0186