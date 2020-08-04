جدة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان لها اليوم عن قلقها البالغ جراء تداعيات الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت وأدى إلى وقوع قتلى ومصابين.وأكدت الأمانة العامة تضامنها بشكل كامل مع الشعب اللبناني، معربةً في الوقت ذاته عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //23:46ت م0188