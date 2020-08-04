سياسي / منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني جراء انفجار مرفأ بيروت
الثلاثاء 1441/12/14 هـ الموافق 2020/08/04 م واس
جدة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واس
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان لها اليوم عن قلقها البالغ جراء تداعيات الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت وأدى إلى وقوع قتلى ومصابين.
وأكدت الأمانة العامة تضامنها بشكل كامل مع الشعب اللبناني، معربةً في الوقت ذاته عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
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