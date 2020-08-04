أبوظبي 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسقدمت الإمارات خالص العزاء إلى الشعب اللبناني في ضحايا الانفجار العنيف الذي هز مرفأ بيروت، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأبدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها تعاطفها وتضامنها ووقوفها إلى جانب لبنان في هذا المصاب، معربةً عن خالص مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //23:48ت م0189