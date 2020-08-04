سياسي / الإمارات تعرب عن تعازيها في ضحايا انفجار بيروت
الثلاثاء 1441/12/14 هـ الموافق 2020/08/04 م واس
أبوظبي 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واس
قدمت الإمارات خالص العزاء إلى الشعب اللبناني في ضحايا الانفجار العنيف الذي هز مرفأ بيروت، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأبدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها تعاطفها وتضامنها ووقوفها إلى جانب لبنان في هذا المصاب، معربةً عن خالص مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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