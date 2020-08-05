الطائف 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واستستضيف محافظة الطائف بعد غدٍ الخميس أولى نشاطات الاتحاد السعودي للتنس بعد فترة التوقف للإجراءات الاحترازية لجائحة كرونا بإقامة الجولة الأخيرة من نهائي الدوري الممتاز ونهائي دوري الدرجة الأولى على ملاعب التنس بمدينة الملك فهد الرياضية بالحوية.ويشارك في منافسات الدوري الممتاز في هذه الجولة فرق الهلال والفيصلي والجيل والقارة والسلام والابتسام و الاتحاد والثقبة والزيتون ، إذ تنحصر المنافسة بين فرق السلام والاتحاد والهلال.وستكون مباراة الاتحاد والسلام في اليوم الأول في الدوري الممتاز حاسمة وقد تحدد هوية البطل حيث يملك كل فريق 15 نقطة يليهم في الترتيب فريق الهلال برصيد 13نقطة ، وفوز السلام يعني حسم اللقب مبكراً فيما فوز فريق الاتحاد سيعطي الأمل لفريق الهلال بالعودة للمنافسة على اللقب خاصة وأن هناك لقاء في اليوم الأخير سيجمع الفريقين الاتحاد والهلال.وفي مباريات دوري الدرجة الأولى الذي يشارك فيه أندية المحيط والمجزل والدرع والعرض و السروات و الصفا و الانصار والزلفي واشيقر يتنافس فريقا الصفا والمحيط على صدارة الدوري.// انتهى //00:10ت م0194