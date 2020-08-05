الأمم المتحدة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، موجز السياسات بشأن التعليم خلال كوفيد-١٩ وما بعده.وشدد غوتيريش، في رسالة فيديو خلال إطلاق الموجز، على أن التعليم هو مفتاح التنمية الشخصية ومستقبل المجتمعات، مشيراً إلى إغلاق المدارس في أكثر من 160 دولة، مما أثر على أكثر من مليار طالب.وأفاد أنه على الرغم من تقديم الدروس عن طريق الإذاعة والتلفزيون والإنترنت، وأفضل الجهود التي يبذلها المعلمون والآباء، إلا أن العديد من الطلاب لم يتمكنوا من الحصول على تلك الدروس، لافتاً النظر إلى أن المتعلمين ذوي الإعاقة، والأقليات أو المجتمعات المحرومة، والطلاب النازحين واللاجئين، والذين يعيشون في المناطق النائية، هم الأكثر عرضة لخطر التخلف عن الركب.وأبان غوتيريش، أنه أُطلق موجز السياسة إلى جانب حملة "أنقذ مستقبلنا"، وهي مبادرة متعددة الشركاء، تهدف إلى إعادة تصور أجندة التعلم وضمان أن يصبح التعليم جزءًا أساسيًا من تعافي كوفيد-١٩ في جميع أنحاء العالم.// انتهى //00:18ت م0195