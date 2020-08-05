الرياض 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 04 أغسطس 2020 م واستعادل فريقا القادسية والخليج 1-1 اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد، بالدمام في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم.وتقدم الخليج عند الدقيقة الثالثة عن طريق أحمد باسعيد وعادل للقادسية صامويل سارفو ( لاعب الخليج بالخطأ في مرماه ) عند الدقيقة 59.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 50 نقطة والخليج إلى 31 نقطة.// انتهى //00:47ت م0198