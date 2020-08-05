الأمم المتحدة 14 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 4 أغسطس 2020 م واسأعربت الأمم المتحدة اليوم، عن قلقها بشأن سلامة وحماية أكثر من أربعة ملايين مدني في شمال غربي سوريا، ممن تعرضوا لقصف جوي خلال الأيام القليلة الماضية.وأشار نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي الافتراضي اليومي، إلى أن مصادر محلية أفادت بوقوع غارات جوية يوم أمس، أثرت على ثلاثة مجتمعات في محافظة إدلب ومجتمع واحد في شمال محافظة اللاذقية، لقي على إثرها ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب سبعة آخرون، إلى جانب نزوح 2.7 مليون شخص داخلياً.وجدد فرحان حق، دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف إلى الاستجابة لنداءات الأمين العام بوقف كامل لإطلاق النار، كإجراء أساسي لتمكين المجتمعات المحلية من مجابهة جائحة كوفيد-19.وذكّر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، جميع الأطراف، ومن لهم نفوذ عليهم بواجبهم، في حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية على النحو الذي يقتضيه القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.// انتهى //00:51ت م0199