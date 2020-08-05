جيزان 14 ذو الحجة 1441هـ الموافق 04 أغسطس 2020م واسهطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان ومدينة جازان للصناعات التحويلية ومحافظات هروب وصبيا والعيدابي والرّيث والعارضة وفيفاء وصامطة وضمد وأبوعريش والطوال والدرب وأحد المسارحة وبيش وفرسان وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة, سالت على إثرها أودية خُلَب وتعشر ووادي قرى ووادي بن عبدالله.جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //01:02ت م0200